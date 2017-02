Stronghold - Video: Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Sonntag, 12. Februar 2017 um 08:00

Wer Echtzeit-Strategie liebt, kennt Stronghold. Vor allem der erste Teil konnte mit seiner bis dato einmaligen Mischung aus Aufbaustrategie, Burgenbau und großartigen Belagerungsschlachten die Herzen vieler Spieler gewinnen. Bis heute ist unser heutiger Gast Adrian einer dieser Fans, den das Spiel bis heute begeistert.

Sie lieben RTS? Wir auch! - Die große RTS-Woche auf GameStar.de

Im Video erzählt er Johannes von der Faszination des Burgenbauens und genialen von Fans gemachten Karten, die berühmte Burgen aus der Realität oder der Welt der Fiktion (Helms Klamm) nachempfunden sind und die Verteidigungsanlagen der Bauwerke auf die Probe stellen.

Wir reden aber auch über die Schattenseiten der Spielereihe - nach dem famosen ersten Teil ging es mit der Serie danach eher bergab. Umso größer sind die Erwartungen der Fans an das bereits angekündigte Stronghold Next.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.