Styx: Shards of Darkness - Gameplay-Trailer zeigt 10 Minuten Stealth-Action und Releasezeitraum

Styx: Shards of Darkness ist der zweite Teil der Styx-Reihe. Wie beim Vorgänger handelt es sich um ein Stealthspiel, in dem der Protagonist ein schurkischer Goblin ist. Das Gameplay bewegt sich zwischen Assassin's Creed und Thief und kombiniert Auftragsdiebstähle mit Meuchelmorden. Dieses Mal geht Styx gegen Dunkelelfen vor und infiltriert die Stadt Körangar, in der die Elfen gerade einen Pakt mit den Zwergen schmieden - gegen die Goblins natürlich. Shards of Darkness nutzt als Grafikengine die Unreal Engine 4.