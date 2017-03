Styx: Shards of Darkness - Neuer Koop-Modus im Gameplay-Trailer

Freitag, 03. März 2017 um 14:59

Der zweite Teil von Styx lässt sich kooperativ mit einem Freund angehen. Wie gut das funktioniert, zeigt der Koop-Gameplay-Trailer von Styx: Shards of Darkness. Dabei ist das Mitspielen fair gehalten: Der zweite Spieler schnappt sich einfach ein Gamepad und kann direkt in die laufende Partie einsteigen.

Zwei Spieler haben gegenüber Solo-Schurken deutlich mehr Handlungsspielraum: Spieler Eins kann beispielsweise eine Wache ablenken, während der zweite Spieler aus dem Schatten zuschlägt. Auch Synchronkills öffnen neue Wege.

Wer auf den Koop von Styx: Shards of Darkness Lust bekommen hat, darf am 14. März loslegen. Dann erscheint das Stealthspiel für PC, Xbox One und PlayStation 4.

