Subsiege - Gameplay-Trailer, Early-Access-Termin & Playtest-Wochenende

Freitag, 18. November 2016 um 11:50

Die Entwickler von Subsiege (ursprünglich als Submerge angekündigt) zeigen im Trailer ein paar Gameplay-Szenen aus ihrem Unterwasser-Strategiespiel. In dem Sci-Fi-Setting treten im Jahre 2063 bis zu 12 Spieler in Multiplayer-Schlachten mit ihren U-Booten und deren Begleitfahrzeugen an. Die U-Boote dienen dabei als Heldeneinheiten mit besonderen Fähigkeiten und können angepasst werden.

Eine Besonderheit von Subsiege dabei: Die Spieler müssen auf ihre Sauerstoff-Reserven achten, denn die nehmen ständig ab und müssen nachgefüllt werden. Außerdem gibt es auch Tiefseemonster als weitere Bedrohung neben anderen Spielern.

Bevor Subsiege am 8. März 2017 auf Steam in den Early Access geht, kann man am Wochenende vom 19. bis 20.11. an einem Gameplay-Test teilnehmen.