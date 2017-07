Suburbicon - Trailer: Matt Damon im bitterbösen Thriller von George Clooney & den Coen-Brüdern

Freitag, 28. Juli 2017 um 08:00

Matt Damon schlägt im Trailer zum bitterbösen Thriller Suburbicon zurück. Regisseur George Clooney hat sich für seinen neuen Film mit den Coen-Brüder zusammengetan, die das Drehbuch verfassten.

Und darum geht es: Gardner Lodge (Matt Damon) lebt mit seiner Familie während der 50er Jahre in der friedlichen und idyllische US-Kleinstadt Suburbicon, ein idealer Ort für Familien. Doch dann wendet sich das Glück, als die Familie eines Nachts Einbrecher in ihrem Haus überraschen. Der Bruch geht mächtig schief und kostet Lodges Ehefrau das Leben. Der sonst so brave Familienvater sieht rot und schlägt zurück. Ein Strudel aus Gewalt greift um sich und die Stadt versinkt im Chaos.

Zur Besetzung gehören Matt Damon (Bourne-Filme), Oscar Isaac (Star Wars) und Julianne Moore (Big Lebowski). Die Regie führt George Clooney (The Ides of March, Monuments Men) nach einer Drehbuchvorlage der Brüder Ethan und Joel Coen (Fargo).

Suburbicon kommt am 9. November in die deutschen Kinos.