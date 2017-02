Sunless Skies - Teaser: Erste Spielszenen zum Sunless-Sea-Nachfolger

Mittwoch, 01. Februar 2017 um 12:47

In Sunless Skies, dem Nachfolger zu Sunless Sea, geht es in den Weltall. Hier stellt man sich, wie bereits im Vorgänger, wieder allerlei Eldritch-Monstrositäten und schreibt seine eigene Geschichte in einem Universum, das sich stark an den geschichten von H.P. Lovecraft orientiert. Der Trailer macht Stimmung auf den Kickstarter, der am 1. Februar 2017 startet.