Super Mario Odyssey - Test-Video zum Jump&Run-Hit für Nintendo Switch

Donnerstag, 26. Oktober 2017 um 15:00

Nintendo Maskottchen feiert in Super Mario Odyssey sein Jump&Run-Debüt auf der Nintendo Switch - und was für eines! Auf der Jagd nach Bowser, der Marios Dauerfreundin Peach vor den Traualter zerren will, reist ihr mit dem Schnauzbartträger durch etliche thematisch unterschiedliche Welten und sammelt Powermonde für euer Raumschiff Odyssey.

Was unspektakulär klingt, entpuppt sich dank unzähliger Ideen, nahezu perfekter Steuerung, dem typischen Nintendo-Charme und nicht zuletzt dank der ebenso genialen wie intuitiven neuen Caper-Mechanik zu einem fantastischen Spaß-Feuerwerk. Mario kann mit seiner Mütze und seinem neuen Kumpel Cappy nämlich Gegner und Gegenstände übernehmen, was für die unterschiedlichsten Rätsel um Aufgaben im Spiel genutzt werden kann.

Super Mario Odyssey ist nach The Legend of Zelda: Breath of the Wild das nächste Meisterwerk für die Switch. Tobi zeigt euch im Gameplay-Testvideo alle Elemente, die das Jump&Run dazu machen.

