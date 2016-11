SWTOR - Neuer Trailer zum Addon »Knights of the Eternal Throne« lässt uns um den Thron kämpfen

Dienstag, 22. November 2016 um 17:55

Kaum haben wir in Star Wars: The Old Republic im Vorgänger-Addon »Knights of the Fallen Empire« unseren Erzfeind geschlagen, kommt schon der nächste Schurke daher und macht uns zu schaffen. Daher gehen wir in der neuen Erweiterung Knights of the Eternal Throne in die Offensive und versuchen, unser eigenes Reich zu erobern. Dabei erwarten uns neue und spannende Story-Episoden, die wir dieses Mal sogar wiederholen und auf höheren Schwierigkeitsstufen im Coop spielen dürfen.

Außerdem dürfen wir unsere Fortschritte und täglichen Missionen über ein neues System namens Galaktisches Kommando steuern, mit dem wir unsere Seite nach und nach zur Herrschaft über die Galaxie verhelfen. Die Siegerseite bekommt einzigartige Vorteile und Goodies. »Knights of the Eternal Throne« erscheint bereits am 02. Dezember 2016 und ist für alle Abonnenten von Star Wars: The Old Republic kostenlos spielbar.