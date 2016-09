Syndrome - 13 Minuten Gameplay aus dem Sci-Fi-Horrorspiel

15.09.2016 1.367 Views 2 Kommentare 0 Gefällt mir

Die Gameplay-Szenen in diesem Video zu Syndrom zeigen die PC-Version des Horrorspiels, das voraussichtlich am 6. Oktober 2016 für PC und im ersten Quartal 2017 für PS4 und Xbox One veröffentlicht wird. Entwickelt wird Syndrom von Camel 101 und Bigmoon Entertainment.

In dem Survival-Horrorspiel erwachen wir auf einem Raumschif aus dem Cryopschlaf. Die Besatzung ist tot, aber es gibt grausige Monster und Mutanten, die wir mit Nah- und Fernkampfwaffen bekämpfen können. Einige der Waffen sehen wir bereits in diesem Trailer. Wir können aber auch fliehen und uns in den dunklen Ecken des Schiffs verstecken.