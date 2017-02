Take On Mars - Launch-Trailer: Endlich raus aus dem Early Access

Freitag, 10. Februar 2017 um 15:52

Für den Launch-Trailer zur Release-Version von Take On Mars verzichten Bohemia Interactive auch nicht auf einen Seitenhieb auf den »America First«-Slogan von US-Präsident Donald Trump und fassen trotzdem die Features des außerirdischen Survival-Spiels zusammen.

Dazu gibt es jede Menge Ingame-Szenen zu Take On Mars, das seit 2013 im Early Access auf Steam spielbar war. Die finale Version bietet jetzt auch eine Story-Kampagne mit zwei Kapiteln, um dem Survival- und Aufbau-Gameplay einen Rahmen zu geben.

So richtig überzeugen konnte Take On Mars viele Spieler während der langen Early-Access-Phase aber nicht, das Spiel musste auch viel Kritik einstecken. Jetzt wird es wohl spannend, wie sich die Meinungen in den kommenden Wochen entwickeln und ob sich Take On Mars mit seinem auf Realismus ausgelegtem Gameplay im Genre etablieren kann.