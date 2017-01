Banner Saga 3 - Kickstarter-Video zum Finale des Wikinger-Abenteuers

Dienstag, 24. Januar 2017 um 18:04

The Banner Saga 3 ist der Abschluss der Banner-Saga-Reihe. Der Rollenspiel-Strategie-Mix knüpft nahtlos an die beiden Vorgänger an und führt in die mythologische Sagenwelt der Wikinger.

Zum Start der Kickstarter-Kampagne stellt der Trailer das Team und das Projekt vor, mehr dazu in unserer News zur Ankündigung von The Banner Saga 3.