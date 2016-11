The Crew: Calling All Units - Polizei-Addon im Gameplay-Trailer

Dienstag, 29. November 2016 um 17:40

Zum Release von Calling All Units, der zweiten großen Erweiterung zum Open-World-Rennspiel The Crew, zeigt der Launch-Trailer ein paar Gameplay-Szenen aus dem Cop-Addon. Wir bekommen dabei in erster Linie den neuen Polizei-Fuhrpark des DLCs zu sehen.

The Crew: Calling All Units ist nach Wild Run der zweite großte Content-DLC und sowohl im Season-Pass als auch in der neuen Ultimate Edition zu The Crew enthalten. Einzeln kostet Calling All Units 25 Euro für PC, PS4 und Xbox One.

Ubisoft beschreibt die Neuerunge so: »Die Einführung in die brandneue Polizei-versus-Street-Racer-Spielweise bekommt der Spieler durch eine zusätzliche Kampagne, die aus 12 Einzelmissionen besteht. Diese Story ermöglicht es dem Spieler, seine eigenen Polizeitaktiken zu entwickeln, sowie mit voll aufgemotzten Polizeiwagen zu fahren und dabei neue Teile, weitere Fahrzeuge und Erfahrungspunkte einzusammeln«.