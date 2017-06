The Darwin Project - E3-Trailer zeigt erstes Gameplay des Survival-Battle-Royals

Montag, 12. Juni 2017 um 02:55

In The Darwin Project kämpfen Spieler nicht nur gegeneinander, sondern gleichzeitig auch gegen die Gefahren der Natur. Auf der E3 2017 wurde ein erster Gameplay-Trailer zu dem Mix aus Survival- und Battle-Royal-Spiel vorgestellt.

In dem Multiplayer-Shooter treten Spieler in einer riesigen Duellarena gegeneinander an und nutzen in den Kämpfen Waffen wie Äxte oder Pfeil und Bogen. Außerdem verfügen sie über allerlei Spezial-Fähigkeiten wie zum Beispiel Unsichtbarkeit oder Energie-Schilder. Die Story dahinter ist, dass die Kontrahenten an einem Experiment teilnehmen, um sich auf eine neue Eiszeit vorzubereiten. Das alles soll in einer postapokalyptischen Version der kanadischen Rocky Mountains spielen.

Ein genauer Release-Termin ist bislang noch nicht bekannt. The Darwin Project wird sowohl für PC als auch für Xbox One erscheinen.