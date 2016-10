The Division - Trailer: Was ist neu in Update 1.4?

Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 10:43

Community Developer Hamish Bode erklärt im Video zum Koop-Shooter The Division, was sich mit dem großen Update 1.4 geändert hat und geht auch die Top-3-Wünsche der Spieler bei den Änderungen ein. Im Kern geht es dabei um Endgame-Änderungen, besonders da zum Ende hin das Shooter-Gefühl wohl nicht mehr als sehr stark empfunden wurde. Also wurden die Schadenspunkte der Gegner gesenkt und dafür ihr Verhalten angepasst, so dass sie eher dem Spieler in die Flanke fallen.

Neu sind auch vier World-Tiers, die man neben dem Schwierigkeitsgrad vor dem Missionsstart wählen kann, um die gedroppte Ausrüstung anzupassen. So soll es jetzt auch für Solo-Spieler möglich sein, alles Gear zu bekommen.

Zum Update 1.4 gehört auch eine lange Liste an Balance-Anpassungen bei Rüstungen und Waffen, besonders mit Blick auf die Dark Zone.

Außerdem kann man jetzt mit verdienten Erfahrungspunkten ab Level 30 Ausrüstungskisten verdienen.