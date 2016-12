The Elder Scrolls 5: Oblivion - Ingame-Trailer der Skyblivion-Mod führt nach Cyrodiil

Sonntag, 11. Dezember 2016 um 12:12

Der Trailer zur Skyblivion-Mod für The Elder Scrolls 5: Skyrim entführt den Zuschauer in die Stadt Cyrodiil aus dem Imperium von Tamriel, das viele Fans der Serie sicherlich noch aus The Elder Scrolls 4: Oblivion kennen. Das Video zeigt anhand von Ingame-Szenen einige Schauplätze wie zum Beispiel den Hafen.

Die Modification Skyblivion stammt von dem Team TESRenewal, das unter anderem durch die Projekte Skywind und Morroblivion bekannt geworden ist. Das Skyblivion-Projekt wurde im März 2013 gestartet und verknüpft Inhalte von Oblivion mit der Skyrim-Engine. Das erste Ingame-Video gab es im Mai 2014 zu sehen. Ein konkreter Release-Termin für die Mod steht bisher allerdings noch nicht fest.