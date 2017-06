The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendo Switch - E3-Trailer zeigt Motion-Control-Steuerung und Zelda-Loot

Montag, 12. Juni 2017 um 02:40

Skyrim kommt auf die Nintendo Switch. Auf der E3 2017 hat Bethesda einen ersten Trailer zur Umsetzung von The Elder Scrolls 5: Skyrim auf Nintendos neuer Konsole veröffentlicht.

Die Switch-Version erlaubt dem Spieler Schwert, Schild, Bogen und Zauberstab auch per Motion Steuerung zu nutzen. Außerdem sind exklusive Outfits und Items aus The Legend of Zelda verfügbar: unter anderem das Master-Sword und das Hylia Schild.