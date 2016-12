The Elder Scrolls Online - Homestead-Trailer zeigt die neuen Spielerbehausungen

Mittwoch, 07. Dezember 2016 um 10:15

The Elder Scrolls Online wird bald mit einem umfangreichen Update versehen, das es Spielern erstmals ermöglicht, eigene Behausungen in der Welt von Tamriel zu erwerben. Wie ihr anhand des obigen Trailers sehen könnt, lassen sich die Player Homes den eigenen Vorlieben gemäß einrichten. Eigens dazu stellen die Entwickler von ZeniMax Online spielinterne Tools zur Verfügung, mit denen sich die Häuser und Wohnungen mit Mobiliar füllen lassen.

Insgesamt wird es beinahe 40 verschiedene Behausungen geben, die sich je nach Rasse unterscheiden. Die Auswahl der Möbel beläuft sich sogar auf 2000 unterschiedliche Einrichtungsgegenstände und Dekorationen. Die Player Homes sind außerdem nicht an euren Avatar, sondern an euren Account gebunden, weshalb beim Erwerb einer Bleibe all eure Charaktere zugleich einen Hausschlüssel ausgehändigt bekommen.

Das nächste große Update zu The Elder Scrolls Online heißt Homestead und soll im Februar 2017 erscheinen.