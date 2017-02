The Elder Scrolls Online: Morrowind - Gameplay-Trailer zeigt Hüter, Monster und Dungeons

Mittwoch, 22. Februar 2017 um 16:00

The Elder Scrolls Online: Morrowind hat nach dem packenden Cinematic-Trailer zur Addon-Ankündigung auch einen Gameplay-Trailer bekommen. Darin sehen wir erstmals Spielszenen aus der kommenden Erweiterung für Zenimax Online-Rollenspiel.

Besonders auffällig ist hier vor allem die ruhige Stadt Seyda Neen. Dort begann nämlich schon das alte Elder Scrolls 3: Morrowind im Jahre 2002 und auch unsere Abenteuer in ESO-Morrowind werden dort ihren Anfang nehmen.

Der Trailer zeigt aber noch mehr alte Bekannte, darunter auch die berüchtigten Klippenläufer oder die Stadt Vivec, in der ein leibhaftiger Gott lebt. Dieser hat gegen Ende des Trailers sogar einen kurzen Auftritt.

Weiter im Trailer sehen wir die schicken neuen Rüstungssets, die Kräfte der neuen Klasse des Hüters und grässliche Biester in Dungeons. The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint als Vollpreis-Addon am 6. Juni 2017.