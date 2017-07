The Escapists 2 - Release, Preis und Gameplay zum Vorbesteller-Knast im Trailer

Mittwoch, 12. Juli 2017 um 14:13

Für PC, PS4 und Xbox One kommt The Escapist 2 am 22. August 2017 raus und wird als Download-Version 20 Euro kosten. Die Retailversion für PS4 und Xbox One wird derzeit als Special Edition für 30 Euro bei Amazon.de angeboten. Vorbesteller bekommen noch ein weiteres Gefängnis dazu, im Dschungel-DLC The Glorious Regime.

Nichtvorbesteller werden aus 10 Gefängnissen (inklusive Tundra, Weltraum und Zug) ausbrechen können, und das diesmal auch im Koop-Modus für bis zu vier Spieler online oder lokal. Einen Versus-Multiplayer gibt es diesmal auch.

Die offizielle Feature-Liste für The Escapist 2

- Ein Tutorial für neue Spieler, um ihnen die Grundlagen des Lebens hinter Gittern zu vermitteln

- Zehn einzigartige Gefängnisse, aus denen es zu fliehen gilt – darunter die frostige Tundra, ein Zug auf dem Weg durch die Wüste und sogar ein Ausflug in unendliche Weiten

- Jedes Gefängnis kann entweder solo oder mit bis zu vier Spielern im Koop- oder Versus-Multiplayer gespielt werden*

- Drop-in-, Drop-out-Multiplayer: Spieler können ihre Flucht sorgfältig gemeinsam planen oder einfach in ein laufendes Spiel einsteigen und bei den letzten Vorbereitungen zur Flucht helfen

- Ein brandneues Kampfsystem macht Schlägereien unter den Knackis noch knackiger

- Spieler können mit über 300 Anpassungen ihren ganz eigenen Sträfling erschaffen

- Neue Fluchtwege

- Neue Gegenstände – Selbstgebaute Taser für mehr Spannung und vieles mehr

Die Version für Nintendo Switch ist bestätigt, einen Release-Termin gibt es für die neue Nintendo-Konsole aber noch nicht.