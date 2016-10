The Escapists 2 - Trailer zeigt neue Features des Pixel-Ausbruch-Simulators

The Escapists 2 ist die Fortsetzung des Ausbruch-Simulators The Escapists, in dem der Spieler versuchen muss, aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu entkommen. Teil 2 wird erstmals 4-Spieler-Multiplayer und einen lokalen Koop-Modus erhalten. Das Spiel soll 2017 erscheinen.