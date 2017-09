The Evil Within 2 - Priester Theodore lehrt euch im Story-Trailer das Fürchten

Donnerstag, 28. September 2017 um 15:30

In The Evil Within 2 schlägt die Stunde des jüngsten Gerichts – zumindest, wenn es nach Priester Theodore geht. Der neue Story-Trailer stellt den selbsternannten Gott vor, der uns mit brennenden Kirchen und einschüchternden Drohungen das Fürchten lehren will.

Bislang stellt die Geschichte und Vergangenheit des Priesters ein Rätsel dar. Wie im Trailer angedeutet wird, will Theodore STEM dazu nutzen, seine Macht über die Bevölkerung auszuweiten. Um alles über die größenwahnsinnige Figur zu erfahren, könnt ihr ab dem 13. Oktober auf PS4, Xbox One oder PC in den zweiten Teil der Horrorspiel-Reihe abtauchen.