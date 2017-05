The Gifted - Trailer zur neuen X-Men-Serie von Bryan Singer

Montag, 15. Mai 2017 um 08:37

Fox kündigt mit einem ersten Trailer die neue Serie The Gifted aus der erfolgreichen X-Men-Reihe an. Der Ableger zur Filmreihe nach den Marvel Comics folgt einer neuen Generation von Mutanten, die sich vor der Regierung im Untergrund verstecken müssen. Die ersten Szenen zeigen die beiden jungen Hauptdarsteller Natalie Alyn Lind (Gotham) und Percy Hynes White mit ihren besonderen Fähigkeiten.

Im Mittelpunkt steht eine Familie, deren Kinder Andy und Laura (Natalie Alyn Lind und Percy Hynes White) übermenschliche Fähigkeiten entwickeln. Um sie vor dem Zugriff der Regierung zu schützen, schließen sie sich einer Untergrundorganisation von anderen Mutanten an.

Zur weiteren Besetzung gehören Amy Acker (Person of Interest), Stephen Moyer (True Blood), Blair Redford (Der Tag, an dem die Erde stillstand), Sean Teale (Incorporated), Jamie Chung (Once Upon A Time) und Coby Bell (Burn Notice). Hinter der neuen Serie steckt Bryan Singer, Regisseur zahlreicher X-Men-Filme.

Die neue Serie auf dem US-Sender FOX voraussichtlich im Herbst 2017 an den Start. Wann sie auch in Deutschland gezeigt wird, steht noch aus.