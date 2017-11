The Incredibles 2 - Erster Teaser-Trailer zum Superhelden-Animationsfilm

Sonntag, 19. November 2017 um 14:23

Die Unglaublichen sind zurück! Disney Pixar hat einen ersten Teaser-Trailer zu The Incredibles 2 veröffentlicht. Der zeigt Baby Jack Jack, das seine Superkräfte für sich entdeckt.

Die Fortsetzung startet am 14. Juni 2018 in die Kinos und begleitet erneut die chaotische Superhelden-Familie der Incredibles. Wir steigen also genau wieder da ein, wo wir aufgehört haben. Neben dem Kampf gegen einen fiesen neuen Bösewicht müssen die Unglaublichen auch ihren Alltag mit Superkräften auf die Reihe kriegen.

Regisseur ist wieder Brad Bird und als Stimmen sind wieder Holly Hunter als Helen, Craig T. Nelson als Bob, Sarah Vowell als Violet und Huck Milner als Dash dabei.