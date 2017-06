The Last Night - Erstes Gameplay-Video zum Cyberpunk-Sidescroller

Dienstag, 13. Juni 2017 um 19:13

Auf der E3 2017 gab es erstes Gameplay aus einer Pre-Alpha-Version von The Last Night zu sehen. Das grafisch eindrucksvolle Cyberpunk-Rollenspiel spielt in einer Dystopie, in der menschliche Arbeit und Kreativität durch KI überflüssig gemacht wurde. Menschen definieren sich stattdessen allein durch ihren Konsum.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als "cineastischen Platformer". Wir sollen nicht so extrem herumhüpfen wie etwa in Mario. Überhaupt zeigt das Video noch wenig Action. Der Protagonist wandelt weitgehend teilnahmslos durch die Menschenmassen und die dystopischen Szenarien.

In späteren Szenen schleicht er sich allerdings auch an Überwachungsdrohnen vorbei, bedroht Menschen mit einer Pistole oder nimmt Deckung vor Schüssen. Außerdem surft er auf dem Rücken eines Schwebegleiters durch Häuserschluchten. Auch Auto-Verfolgungsjagden könnte es also möglicherweise im fertigen Spiel geben.