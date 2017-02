The Last of Us - PS3 gegen PS4 und PS4 Pro im Grafik-Vergleich

Montag, 27. Februar 2017 um 10:00

Das fantastische The Last of Us ist per Update für die PS4 Pro optimiert worden – Zeit also, die Grafik auf PS3, PS4 und PS4 Pro im 4K-Modus zu vergleichen.

The Last of Us beeindruckte uns schon auf der PS3 mit toller Optik und intensiver Atmosphäre – hier wird es nativ mit 720p gerendert, wir haben das Bild für dieses Video auf 2160p hochskaliert. The Last of Us Remastered wird auf der PS4 in 1080p mit 60fps ausgegeben, auf der PS4 Pro läuft es mit nativen 2160p, wenn man sich für das 30fps-Limit entscheidet. Im Video haben wir diesen Modus benutzt.

Alternativ bietet die PS4 Pro einen Modus ohne Begrenzung der Bildrate an, hier wird das Bild von 1800p auf 2160p hochskaliert und mit 60fps ausgegeben. Außerdem sind seit dem Patch 1.08 auf der PS4 Pro in beiden Modi Schatten mit hoher Qualität (automatisch) aktiviert.

