The Secret World: Legends - Trailer: So funktioniert das neue Action-Kampfsystem

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 11:53

Zur Free2Play-Umstellung von The Secret World zu The Secret World: Legends wird auch das Kampfsystem stark überarbeitet und setzt jetzt auf eine direkte Steuerung, wie man es aus einem 3rd-Person-Shooter gewohnt ist. Wie das Ganze funktioniert und wie es aussieht, erklären und zeigen die Entwickler in diesem Video mit vielen Gameplay-Szenen.

Dabei erklären die Entwickler auch kleine Detailänderungen am Kampfsystem, so gibt es jetzt beispielsweise Munition für die Schusswaffen. Mehr Details zur Free2Play-Umstellung von The Secret World hatten die Entwickler bereits vor einiger Zeit verraten und auch in einem Gameplay-Trailer gezeigt.

The Secret World: Legends soll am 26. Juni 2017 als Free2Play-Spiel über Steam veröffentlicht werden.