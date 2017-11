The Surge - Trailer: Gruselige Maskottchen verkloppen im Freizeitpark-DLC

Samstag, 18. November 2017 um 13:16

Am 5. Dezember erscheint der erste Story-DLC für The Surge. Ein neuer Trailer ist dazu nun erschienen. Im DLC mit dem Namen »A Walk in the Park« bewegen wir uns in einem Vergnügungspark innerhalb der Creo-Anlage aus dem Hauptspiel. Der Park war ursprünglich für die Mitarbeiter der Organisation und ihre Familien gedacht, aber letztendlich ging alles den Bach runter. Die Maskottchen im Park sind darauf aus, alles und jeden zu töten.

»Der ganze Park ist eine tödliche Falle, wo umherstreifende Rettungsteams verrückt geworden sind und die Roboter-Maskottchen frei patrouillieren und geduldig auf neue Besucher warten, um sie auf tödliche Weise willkommen zu heißen,« heißt es in einem Statement von Focus Home Interactive (via PC Gamer).

Die neue Spielwelt fügt sich nahtlos an die alte ein und soll voller verzweigter Wege sein. Insgesamt sind 16 neue Waffen, neue Rüstungen und anpassbare Implantate im DLC enthalten. Die Spielzeit soll rund 4 Stunden betragen.