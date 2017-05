The Surge - Trailer: Worum geht im »deutschen Sci-Fi-Dark-Souls« eigentlich?

Mittwoch, 10. Mai 2017 um 14:25

Was ist eigentlich im Actionspiel The Surge los? Und wie funktioniert das Kampfsystem? Diese und viele weitere Antworten beantworten die Entwickler von Deck 13 in diesem Video und zeigen dazu jede Menge Gameplay aus dem zweiten Spiel nach Lords of the Fallen, in dem das Team ein Souls-ähnliches Spielgefühl und Kampfsystem nutzt.

Wir sehen auch Aufnahmen aus den Motioncapture-Aufnahmen zu The Surge. Die gezeigten Gameplay-Szenen unterstreichen auch die Vielfalt der Waffen und Animationen, die mit ihnen kommen.

The Surge wird am 16. Mai für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und biete Support für die PS4 Pro.

