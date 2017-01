The Town of Light - Trailer: Horrorspiel kommt auch für PS4 & Xbox One

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 11:30

Schon im Februar des letzten Jahres erschien The Town of Light für den PC und lässt uns in die Rolle von Renée schlüpfen, einer jungen Patientin des Volterra Psychatric Asylum. Diese psychatrische Einrichtung aus Italien gibt es wirklich, auch wenn sie in den 1970er Jahren geschlossen werden musste, da die Behandlungen durch das Personal als zu brutal eingestuft wurden.

The Town of Light spielt im Jahre 1938 und wird aus der First Person-Perspektive erzählt. Mit dem Spiel wollen die Entwickler in die realen Hintergründe der Einrichtung eintauchen und uns mit wahren Ereignissen schockieren, anstatt auf Übersinnliches zu setzen.

Die PS4- und Xbox-One-Version von The Town of Light kommt mit einer Reihe neuer Features und soll auch die Grafik etwas aufwerten - Diese Verbesserungen werden auch in einer Enhanced Edition auf dem PC verfügbar sein. Die neue PC-Version und die Konsolen-Versionen sollen im 2. Quartal 2017 veröffentlicht werden.