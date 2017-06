theHunter: Call of the Wild - Gameplay-Trailer zeigt erste Spielszenen aus dem Open World-Jagdspiel

Donnerstag, 29. Juni 2017 um 10:45

theHunter: Call of the Wild ist ein Open World-Jagdspiel, in dem ihr in einer knapp 50 Quadratmeilen großen offenen Spielwelt auf die Pirsch geht und dabei unter anderem Hirschen, Bisons und weiteren Tieren nachsetzt. Es gibt ein dynamisches Wettersystem sowie Tag- und Nachtwechsel, außerdem müsst ihr auch darauf achten, dass die Tiere euren Geruch nicht wittern, dementsprechend ist auch die Windrichtung entscheidend, in der ihr steht. theHunter: Call of the Wild ist sowohl alleine, als auch mit bis zu acht Spielern im Multiplayer spielbar, die Waffenauswahl erstreckt sich über mehrere Gewehre, Revolver und Bogen.

Im Gameplay-Trailer könnt ihr einen Blick auf einige Landschaften, Tiere und Spielmechaniken von The Hunter: Call of the Wild werfen, zum Beispiel das Anschleichen an die Beute und das Aufspüren von Spuren.

theHunter: Call of the Wild soll Ende des Jahres für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.