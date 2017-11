This War of Mine Stories - Trailer zum DLC »Father's Promise«

Mittwoch, 15. November 2017 um 10:13

This War of Mine erhält drei neue Story-DLCs. Der erste heißt »Father's Promise« und ist bereits verfügbar. Hier begleiten wir den Vater Adam, der seine Tochter vor den Schrecken des Krieges beschützen und gleichzeitig aus einer belagerten Stadt fliehen will.

Spielerisch kommen neue Schauplätze, Objekte, Dialoge und ein neues Hinweis-Such-System dazu.

Die anderen beiden DLCs sollen 2018 folgen. Father's Promise ist für 1,99 Euro auf Steam oder GOG zu haben, für 4,99 Euro gibt es den ganzen Season Pass. This War of Mine erzählt im Gegensatz zu Call of Duty und Co. die andere Seite des Krieges und lässt ihn uns aus der Sicht von hilflosen Zivilisten erleben.