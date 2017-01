Tiger Knight: Empire War - Mount & Blade in China: Gameplay-Trailer zum kostenlosen Multiplayer-Spiel

Mittwoch, 11. Januar 2017 um 14:21

Tiger Knight ist ein Free2Play-Onlinespiel, in dem antike Heere und Generäle aufeinanderprallen. Die Kampfsteuerung erinnert an Mount & Blade. Mit in Schlachten verdienter Erfahrung lassen sich die eigenen Truppen und der Spielercharakter upgraden und mit neuen Gegenständen ausrüsten. Spielbar sind die Modi Command Mode (PvP), Duel Mode (PvP), Epic War (PvE), außerdem gibt es zeitlich beschränkte Events und einen Custom Mode.

Jeder Spieler steuert einen im Charaktereditor erstellten General, der im Level aufsteigen und mit unterschiedlichen Waffen und Rüstungen ausgestattet werden kann. Als Feldherr folgen ihm Truppen, die sich durch Erfahrungspunkte weitentwickeln lassen: aus einfachen Milizen werden so Bogenschützen, Speerträger oder Reiter. Je nach gewähltem Reich unterscheiden sich die Armeen außerdem in ihren Spezialisierungen.

Neben den Chinesen sollen bald die Armeen des antiken Rom in die Schlacht ziehen, die dazu passenden Generäle lassen sich jetzt schon erstellen. Der römische Truppenbaum setzt voll auf schwere Infanterie und verzichtet dafür (vorerst) auf Kavallerie oder Bogenschützen.