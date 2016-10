Titanfall 2 - Entwickler-Video erklärt die Singleplayer-Vision

12.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Anders als sein direkter Vorgänger, wird Titanfall 2 mit einer eigenen Story-Kampagne aufwarten. In einem neuen Entwicklerteagebuch geht der Entwickler Respawn Entertainment nun auf den Solo-Modus ein und verrät unter anderem, was Spieler von der Geschichtenerzählung erwarten dürfen. Außerdem geh tes um einige neue Elemente, die Einzug in den Shooter halten: Wie der Lead-Game-Designer Jason McCord ausführt, wird es sogar Puzzle-Abschnitte geben, in denen Spieler die richtige Lösung nur mit kurzem Nachdenken werden finden können. Auch Plattforming-Abschnitte sind geplant.

In der Story-Kampagne von Titanfall 2 folgen Spieler der Geschichte des Protagonisten Jack Sooper. Der sitzt in einem Titan der Vanguard-Klasse und muss es auch mit einigen Boss-Gegnern aufnehmen.