Top 10 Hardcore-Shooter - Video: Was ist Ihr aktueller Favorit 2016/2017?

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 17:07

2016 war ein Jahr der Multiplayer-Shooter. Battlefield 1 gehörte zu den erfolgreichsten Releases, Call of Duty konnte in Nordamerika punkten, Titanfall 2 war Spitzenklasse und Counter-Strike feiert nach wie vor üppige Spielerzahlen. In diesem Video schauen wir uns aber die Top 10 realistischsten Multiplayer-Shooter an, ein wenig abseits vom gewohnten Mainstream-Schuss (Achtung: Wortwitz). Spiele, die man umgangssprachlich mit Hardcore umschreiben könnte. In denen die Einstiegshürde hoch, das Meistern gnadenlos und die Gefechte nervenaufreibend sind.

Um hier zu glänzen, müssen Sie Frust verdauen und damit rechnen, dass eine einzige Kugel das Ende bedeuten kann und wird. Trotzdem und gerade deswegen üben diese Shooter mit ihrem Anspruch auf Realismus einen enormen Reiz auf ihre Fan-Communities aus.