Top 5: Kurze Spiele - Titel, die sich an einem Abend durchspielen lassen

Dienstag, 18. April 2017 um 11:02

In der Kürze liegt bekanntlich die Würze und neben all den riesigen Open-World-Spielen wie Mass Effect: Andromeda, Zelda: Breath of the Wild oder Horizon: Zero Dawn gibt es genug Spiele, die zwar nur einen Abend füllen, aber trotzdem enorm viel Spielspaß oder einfach eine schöne Geschichte bieten.

Wir stellen deshalb fünf Titel vor, die sich in unter fünf Stunden durchspielen lassen und damit die ideale Feierabend-Beschäftigung sind. Wer also frustriert ist und bei all den Hundert-Stunden-Titeln kein Land sieht, sollte unbedingt Titeln wie Blackwood Crossing oder Hotline Miami eine Chance geben.

Dabei handelt es sich um keine typische Top-Liste, sondern ganz persönliche Empfehlungen unsererseits. Vielleicht sind die Beispiele also nicht nach jedem Geschmack die wirklich besten kurzen Spiele. Wir garantieren aber, dass sie genug Abwechslung und Unterhaltung für einen Abend bieten, wenn man sich darauf einlässt und diese Art Spiel mag.

Vor allem im Indie-Bereich gibt es natürlich noch Unmengen an weiteren guten, kurzen Spielen. Welche Tipps haben Sie noch? Schreiben Sie sie in die Kommentare!