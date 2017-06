Tops: Bethesda - Die Höhepunkte der Bethesda-Pressekonferenz

Montag, 12. Juni 2017 um 11:30

Die Bethesda-Pressekonferenz war zwar kurz und knackig, an Tops hat es uns aber trotzdem nicht gefehlt: Die Horrorfortsetzung The Evil Within 2 war trotz vorangegangenem Leak eine der positiven Überraschungen der Show, ebenso wie das neue Standalone-Addon für Dishonored 2 »Tod des Outsiders« und Skyrim für die Nintendo Switch. Diese Version punktet mit coolen Switch-Features wie Amiibos (Als Link durch Himmelsrand!) oder Bewegungssteuerung.

Michael Obermeier, Christian Fritz Schneider und Elena Schulz reden über die spannendesten Titel der Bethesda-PK und darüber, worauf wir uns freuen können.

