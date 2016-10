Torment: Tides of Numenera - 1 Milliarde Jahre in der Zukunft: Trailer stellt die Spielwelt vor

06.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Die Spielwelt von Torment: Tides of Numenera wird die »9. Welt« genannt und dieser Trailer erzählt uns mehr über diesen fremden Ort in einer fernen Zukunft. Das Rollenspiel schickt uns nämlich eine Milliarde Jahre in die Zukunft. In der neunten Welt finden sich noch die Technologien von früheren, gefallenen Zivilisationen. Diese Artefakte werden Numenera genannt.

Die Numenera können Körper und Landschaften verändern.

Der Trailer stellt auch die kuriosen Figuren vor, die man im Spiel treffen kann. Einige haben lebende Tattoos oder kommen aus anderen Dimensionen. Außerdem bekommen wir viele Regionen zu sehen, die wir im fertigen Spiel besuchen können.

Über Steams Early Access kann man Torment: Tides of Numenera bereits spielen. Die schwierige aber spannende Entwicklungsgeschichte besprechen wir im Plus-Report.