Torment: Tides of Numenera - Storytrailer erzählt die Vorgeschichte der Kampagne

Donnerstag, 09. Februar 2017 um 17:32

Der Storytrailer zum Rollenspiel Torment: Tides of Numenera von InXile Entertainment erzählt die Vorgeschichte die zum Start der Singleplayerkampagne des isometrischen Rollenspiels führt. Die Geschichte spielt rund »eine Milliarde Jahre« in der Zukunft. Der Trailer stellt unter anderem die Frage, wer der »Wandelnde Gott« ist und woher der »Letzte Verstoßene« und seine Geschwister kommen. Die Antworten gibt es natürlich erst im Spiel, wenn der geistige Nachfolger zum Rollenspielklassiker Planescape: Torment am 28. Februar 2017 für Windows PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint.