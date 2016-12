Torment: Tides of Numenera - Trailer erklärt: Nicht wer, sondern was ist ein Jack?

Mittwoch, 14. Dezember 2016 um 12:28

Beim Rollenspiel Torment: Tides of Numenera heißt die Frage nicht, wer ist Jack, sondern was ist ein Jack? Bei dem Old-School-RPG ist Jack nämlich eine Charakter-Klasse und wird in diesem Video vorgestellt, nachdem wir bereits mehr über die Nanos und die Glaive erfahren haben.

Die Jacks sind vielseitige Abenteurer. Sie sind Erkunder, die viele Skills kombinieren. Außerdem setzt diese Klasse auf nützliche Gadgets und kann besonders viel Gewicht tragen. Im Kampf können Jacks alle Waffen und Rüstungen nutzen und auch auf Tech-Magie zurückgreifen. Im Trailer sehen wir entsprechend auch ein paar Gameplay-Szenen zu den Fähigkeiten.