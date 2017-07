Total War: Warhammer 2 - Dunkelelfen im Trailer vorgestellt

Donnerstag, 13. Juli 2017 um 19:30

Als Dritte der vier spielbaren Rassen in Total War: Warhammer 2 präsentieren die Macher die hinterhältigen Dunkelelfen. Diese bringen außerdem einen grausamen, neuen Spielstil mit sich. Die Dunkelelfen sind in der Lage, die Verteidigung ihrer Feinde in nur einem Augenblick niederzuringen und dabeo dennoch ihren »mörderischen Heldenmut« zu bewahren. Geleitet werden sie von Malekith, dem Hexenkönig aus dem vulkanischen Sümpfen von Naggaroth, und seiner sadistischen Mutter Morathi.

Total War: Warhammer 2 soll am 28. September 2017 erscheinen.