Total War: Warhammer 2 - Kolossale Schlacht der Echsenmenschen im In-Engine Trailer

Donnerstag, 11. Mai 2017 um 15:24

Der Trailer zum kommenden Strategiespiel Total War: Warhammer 2 zeigt eine gewaltige Schlacht zwischen Elfen und Echsenmenschen in echter Spielgrafik. Die Echsenmenschen sind eine von vier neuen Rassen neben den Hoch- und den Dunkelelfen und einem bislang unangekündigten Volk, bei dem es sich vermutlich um die Skaven handelt.

Die Echsenmenschen leben in verfallenen Tempeln im tiefen Dschungel von Lustria, einem der Gebiete der Neuen Welt. Unter der Führung ihrer Slann Mage Priester wollen sie ihr Volk wieder zu alter Blüte führen. Im Trailer sehen wir bereits einige Einheiten, die in den Schlachten zum Einsatz kommen. So sehen wir saurierartige Flugeinheiten, die große Eisenkugeln auf ihre Feinde fallen lassen. Am Boden kämpfen die flinken Sking. Eine der mächtigsten Einheiten ist der riesige Carnasaurus.