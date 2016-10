Total War: Warhammer - Ankündigungs-Trailer zum DLC »Der König und der Kriegsheer«

Mit Total War: Warhammer macht sich Creative Assembly bekannte Strategie-Reihe erstmals das Fantasy-Universum von Games Workshop zueigen. So stehen als spielbare Fraktionen etwa das Imperium von Karl Franz (Menschen), die Grünhäute (Goblins und Orks) vom Stamm des Grimgork Eisenpelz, die Zwerge unter Führung von Hochkönig Thorgrim und Manfred von Carstein mit seinen Armeen verrottender Untoter zur Auswahl. Wie in der Reihe üblich setzt das Gameplay auf eine Kombination der rundenbasierten Sandbox-Kampagnen mit Echtzeitgefechten in extra 3D-Szenarien. Dabei kommen gigantische Monster, legendäre Helden, Magie und sogar fliegende Kreaturen zum Einsatz. Bei Total War: Warhammer handelt es sich um den Auftakt zu einer Trilogie. Unsere Anführer, die wir zu Beginn wählen können, können in Quest-Schlachten ziehen und Belohnungen abstauben. Dabei erleben wir jeweils eine kleine Geschichte. Das ist neu für die Total War-Reihe. Zusätzlich gibt es einen knapp zehn stündigen Prolog, der Einsteiger an die Hand nimmt. Ebenso neu ist der Einsatz von Magie in einer Schlacht, das gab’s bei den historischen Serienteilen logischerweise nicht. Die einzelnen Rassen besitzen einzigartige Mechaniken. Die Grünhaute beispielsweise unterliegen einem »Fightyness«-Level, das den Spieler mehr oder weniger dazu zwingt, Schlachten zu führen, da sich seine Recken sonst gegenseitig abmurksen.