Total War: Warhammer - Gratis-DLCs Grey Wizard und Jade Wizard im Trailer

Donnerstag, 08. Dezember 2016 um 17:20

Mit dem Release von Realm of the Wood Elves erhält Total War: Warhammer auch eine neue Reihe an Gratis-Inhalten. Das Imperium erhält gleich zwei neue Magier, den Grey Wizard und den Jade Wizard. Sie beherrschen die Lehre der Schatten und die Lehre des Lebens.

Der Trailer zeigt die beiden Zauberer in Aktion: Der Grey Wizard schlägt mit vernichtenden Schattensprüchen eine Schneise durch die feindlichen Reihen, während der Jade Wizard seinen Verbündeten Boni spendet. Außerdem erhalten alle Spieler 11 neue Karten für KI- und Multiplayer-Gefechte, darunter die Ewige Eiche. Im Video beschreiben die Entwickler das Konzept und die strategischen Besonderheiten der verschiedenen Maps.

Ob es sich lohnt, obendrauf noch Geld für die neuen kostenpflichtigen Inhalte auszugeben, verrät unser DLC-Test zu Realm of the Wood Elves.