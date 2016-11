Trailer-Roulette #4 - Von Indiegames und Arcade-Nostalgie

Freitag, 04. November 2016 um 18:08

Wir spielen Trailer-Roulette! Das bedeutet: Michi und Sebastian gucken Zufalls-Trailer. Sebastian hat zwei rausgesucht, Michi hat zwei rausgesucht. Der Eine weiß jeweils nicht, was der Andere vorbereitet hat. Und dann schauen wir die vier Trailer an, reagieren darauf und sprechen drüber. So seltsam das klingen mag: Das ist in der Regel eine interessante Sache!

Diesmal haben wir drei Indiespiele mit jeweils spannenden, eigenwilligen Spielkonzepten im Angebot - und einen Arcade-Klassiker, der endlich wiederkehrt. Und das ausgerechnet als Arcade-Spiel. Und mit einem grausig-guten Trailer. Wir wünschen allen Zuschauern genauso viel Spaß wie wir bei der Aufzeichnung hatten.

Passend dazu: Trailer-Roulette #3