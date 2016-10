Train To Busan - Film-Trailer: Die Zombies übernehmen den Zug

17.10.2016 343 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Der südkoreanische Horror-Thriller Train To Busan (Busanhaeng) von Regisseur Yeon Sang-ho (King of Pigs, Fake) feierte bereits in seinem Heimatland grosse Erfolge an den Kinokassen. Nach seiner Vorstellung in Cannes erreicht die Invasion der Zombies nun auch die deutschen Kinos.

Seok-woo (Yoo Gong) steigt mit seiner kleinen Tochter Su-an in den Hochgeschwindigkeitszug KTX 406 in Richtung Busan ein, ahnungslos von den dramatischen Ereignissen, die schon bald die Fahrgäste ereilt: Im Zug bricht plötzlich ein Virus aus, der die Menschen nach und nach in Zombies verwandelt. Eine kleine Gruppe entkommt nur knapp dem Tod. Doch in Busan wird das Grauen noch größer, denn der komplette Bahnhof ist in der Hand von Zombies. Nur der Zug bietet die einzige Rettung für die Überlebenden. Als dann auch noch Seok-woo von seiner kleinen Tochter getrennt wird, steht zwischen ihm und seiner Tochter unzählige Zugabteile und eine Horde Zombies.

Train To Busan wurde im Rahmen des Fantasy Filmfests vorgestellt und kommt am 3. und 4. Dezember 2016 in ausgewählte Kinos. Ein Release-Termin für die DVD und Blu-ray gibt es noch nicht.