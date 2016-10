Transport Fever - Gameplay-Video zeigt 15 Minuten vom Spielgeschehen

Transport Fever ist der Nachfolger zur Eisenbahn-Wirtschaftssimulation Train Fever. Diesmal verwalten wir aber nicht nur den Schienenverkehr, sondern unsere Firma ist auch für den Transport per Schiff und Flugzeug zuständig. Über 120 Vehikel aus 150 Jahren europäischer und amerikanischer Geschichte will das Spiel detailgetreu simulieren. Im Gegensatz zum Vorgänger kontrollieren wir die nicht nur im Endlosspiel, sondern auch in zwei historischen Kampagnen. Außerdem soll es Modding-Unterstützung mit Steam Workshop geben.