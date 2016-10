Transport Fever - Skurriles Musikvideo verrät das Release-Datum

13.10.2016 91 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Ganz schön angedreht: Mit einem reichlich skurrilen Musikvideo, in dem sich In-Game-Szenen und bekannte Videoschnipsel aus der Film- und Zeitgeschichte abwechseln, kündigt Urban Games den Release-Termin von Transport Fever an. Der Nachfolger zur Eisenbahn-Wirtschaftssimulation Train Fever erscheint am 8. November 2016 für Windows PC, Mac und Linux. Diesmal verwalten Spielerr aber nicht nur den Schienenverkehr, sondern auch Transport per Schiff und Flugzeug.

Die Tycoon-Simulation mit Eisenbahn-Schwerpunkt kostet zum Release 31,99 Euro. Besitzer von Train Fever erhalten einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent.