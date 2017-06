Uncharted: The Lost Legacy - Endlich ein neuer Trailer zum DLC, zeigt Chloe und Nadine in Aktion

Dienstag, 13. Juni 2017 um 03:12

Uncharted: The Lost Legacy lässt schon viel zu lange auf sich warten. Aber zumindest gibt's auf der E3 2017 endlich einen neuen Trailer zum umfangreichen DLC von Uncharted 4. Darin sieht man die beiden Heldinnen Chloe und Nadine bei den Dingen, die Helden der Serie am liebsten tun: Schätze finden, klettern und ballern. Nicht zwangsläufig in dieser Reihenfolge.