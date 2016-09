Underworld 5: Blood Wars - Film-Trailer: Erster Blick auf Kate Beckinsale, Vampire & Werwölfe

08.09.2016 5.451 Views 8 Kommentare 1 Gefällt mir

Der legendäre Kampf zwischen den Vampiren und Werwölfen spitzt sich zu. Im ersten Trailer zu Underworld 5: Blood Wars meldet sich Kate Beckinsale als Vampir Selene zurück und tritt gegen eine Horde Lycaner an.



Im fünften Teil der Horror-Fantasy-Filmreihe gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Theo James als Vampir David aus dem Vorgängerfilm Underworld: Awakening. Neu dabei ist Tobias Menzies (Outlander) als neuer Anführer der Lycaner, Lara Pulver (Sherlock) als mächtige Vampirin und Charles Dance (Game of Thrones) als Vampirältester Thomas. Für die Regie zeigt sich diesmal Anna Foerster (Outlander) verantwortlich, das Drehbuch hat Cory Goodman (The Last Witch Hunter) geschrieben.



Underworld 5: Blood Wars kommt am 1. Dezember 2016 in die Kinos.