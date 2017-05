Unreal Tournament - In-Game-Trailer stellt Mai-Update 0.1.11 und neuen Spielmodus vor

Donnerstag, 18. Mai 2017 um 17:45

Der Mai-Patch für die Early-Access-Version von Unreal Tournament ist da. Durch das Update auf die Version 0.1.11 wird unter anderem der neue Blitz-Modus des Multiplayer-Shooters ausgebaut. Neben neu eingebauten Sounds und Anzeigen, wurde das Startgebiet des Modus überarbeitet, um die Siegchancen der Angreifer zu erhöhen.

Außerdem neu ist, dass von nun an im Warm Up vor einer Partie Bots verfügbar sind, an denen man schon mal vorab ein wenig üben kann. Zudem wurde bei den Spielmodi Deathmatch, Team-Deathmatch und Capture the Flag das Spawn-System überarbeitet und einige Waffen überarbeitet: Dazu gehören der Redeemer, die Flak Cannon, der Grenade Launcher und die Lightning Rifle.

Weitere Details zu den Neuerungen und Verbesserungen des Mai-Updates 0.1.11 erfahren Sie im In-Game-Trailer oder im Blog von Unreal Torunament.